Як щодо тестування вільних ринків?

Це добре для навколишнього середовища, добре для гаманця. Мета ? Зменшіть наші відходи, зменшіть перевиробництво, але також, просто, заохочуйте жести обміну та солідарності.

Некомерційна асоціація 1000Bxl en Transition щомісяця організовує безкоштовні ринки. Концепція досить проста.

Ми йдемо туди з тим, що нам більше не потрібно (або з порожніми руками... це теж можливо!). Ми залишаємо те, що нас більше не цікавить, і йдемо з тим, що нам подобається.

Ці ринки відкриті для всіх. Це "місця для зборів, обміну ідеями, ініціативи та зустрічей", пояснюють організатори.

Де знайти ці ринки?

Некомерційна асоціація 1000Bxl у перехідному періоді проводить свій ринок кожну 4-ту суботу місяця з 14:00 до 15:00 у маленькому парку, розташованому "Quai à la Houille" в 1000 Брюсселі (поблизу Сент-Катрін).

Є й інші подібні ініціативи:

Сен-Жіль: Парвіс, 1-а субота місяця з 14:00 до 16:00.

Форест: площа Сен-Дені, кожну 2-у суботу місяця з 14:00 до 16:00.

Іксель: Площа Flagey, 3-та субота місяця з 14:00 до 16:00.

Шарбек: Площа Lehon, 4-а неділя місяця з 14:00 до 16:00.

Андерлехт: Метро Aumale, 4-та субота місяця з 10:00 до 12:00.

Намюр: Площа d'Armes, кожну останню суботу місяця о 12:00.

Cet article s'adresse en priorité aux déplacés ukrainiens. Nous leur parlons des "marchés gratuits".