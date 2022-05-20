Театр та кіно зі знижкою

Хочете подивитись виставу, сходити в кіно чи навіть виставку? Якщо ви любите робити культурні відкриття за низькою ціною, брюссельський сайт Arsène 50 створений для вас!

Ініціатива працює дуже просто: кожен день на сайті пропонуються місця зі знижками для різноманітних культурних заходів, що відбуваються в Брюсселі. Принцип полягає в тому що ви знайдете найдешевші місця для культурної поїздки в той же день. Вони продаються з 12:30 вечора в день шоу онлайн на веб-сайті BIP або в магазині BIP (2 rue Royale 1000 Brussels). Будьте обережні, кількість місць явно обмежена.

Перелік вистав, які пропонує сайт, різноманітний і регулярно змінюється. Можете знайти там комедії, квитки в кіно, вистави, виставки... Не соромтеся бути поцікавитись!

Перейдіть до arsene50.brussels

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www.rtbf.be/ukraine

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du site Arsène 50 qui propose des activités culturelles à prix réduits.