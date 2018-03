Y a-t-il assez de pommes de terre pour les Belges?

"Le marché a été plus ou moins mouvementé ce matin par suite de la rareté des pommes de terre, mais aucun incident ne s’y est cependant produit. Les marchands en gros me disent qu’ils n’osent plus se rendre à la campagne pour acheter des pommes de terre et que les paysans ne se hasardent plus à venir au marché. Tous les villages des environs de Bruxelles sont avertis par les troupes allemandes et à chaque instant les marchands et paysans se voient arrêtés, menacés et retenus pendant des heures. La situation devient très difficile." Ce rapport policier bruxellois qui date du 2 septembre 1914 confirme que, un mois après l’arrivée des Allemands, les Belges devaient déjà faire face à l’instabilité, devenue constante, qui régissait le marché de la pomme de terre. Ce fut en particulier le cas dans les grandes villes dépendant alimentairement de la campagne: la population a vu disparaître de ses assiettes et de son ventre cet aliment qui, avant le XIXe siècle, était seulement destiné aux pauvres et aux animaux.