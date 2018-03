Valérie et Franz : Des amoureux dans la grande guerre

Enfin écrire : une correspondance pour survivre !

Le 5 octobre 1914, soit un gros mois après leur arrivée au camp, les geôliers donnent aux prisonniers la permission de correspondre. Franz s’empresse d’écrire à sa famille dont il ne sait même pas si elle est encore vivante.

Alors bien sûr, il y a la censure mais c'est quelque chose dont le prisonnier est conscient. Il rédige donc ses missives en conséquence :

" Mes lettres ne seront pas longues car elles sont traduites en allemand " écrit-il dans une lettre à son beau-frère et dont le sous-entendu est clair : nous sommes surveillés. Mais derrière ces mots, on sent la soif d'écrire, l'appétit d'avoir des nouvelles des proches. Franz écrit à Valérie qu'il espère en sécurité avec l'enfant mais aussi à Théophile, le frère de Valérie et à Edgar, le mari d'une de ses belles-soeurs, dans l'éventualité que Valérie se soit réfugiée chez eux. Il a pour eux tous, mais évidemment surtout pour Valérie et Paul, le souci de leur survie matérielle : il leur conseille dans plusieurs missives d'aller s'approvisionner chez le marchand de coke. Comme bien d'autres prisonniers de guerre, il fait des recommandations sur la vie quotidienne et comment s'en tirer en son absence.

Ceci démontre bien que, même étant une femme d’un certain niveau social et possédant, avant son mariage, certains biens, Valérie reste dépendante des décisions de son mari en ce qui concerne le ménage. Les circonstances de guerre lui donneront une relative autonomie dans la gestion de la maisonnée mais on ressent dans ses écrits que Valérie est fort entourée, sous le pretexte d’aide à l’éducation du petit Paul.

Entre le 5 et le 8 octobre, Franz écrit tant qu'il peut , et même, alors qu'il vient juste d'écrire à son épouse, une lettre au "Burg-meister" de Louvain pour lui demander des nouvelles de sa femme. C'est dire si il est anxieux. Tout le mois d'octobre se déroule dans l'angoisse : Franz n'a pas de nouvelles. Outre cette inquiétude, il est également navré de ne pas recevoir de colis. Il leur demande des "gants d'hiver", des "gros pulls".

En novembre 14, c'est sa belle-soeur, Nathalie, qui enfin donne des signes de vie de la famille. Dans sa lettre, elle dit que Valérie sera si contente d'avoir des nouvelles, que leur fils, Paul, est bien portant et trés beau. Elle envoie un autre courrier le même jour pour être certaine qu'au moins une des deux cartes parviennent à Franz. Elle y décrit les bouleversement que la guerre a introduits dans la famille :

Valérie et Paul sont retournés dans la maison de Louvain mais Edgar est allé chez eux pour un petit temps. Elle, Nathalie, réside chez Edgar et Stéphanie est chez Théo à Bruxelles. Nathalie demande que Franz écrive chez Edgar car elle craint que le courrier ne parvienne pas à une autre adresse. On apprend dans le courrier d'une connaissance que l'épouse de Théo et leur enfant ont été mis en sécurité à Londres. Cela peut sembler n’être que des détails pour le lecteur mais derrière ces changements d’adresse, ces refuges chez un autre membre de la famille, se cache toute la détresse d’une famille touchée en plein coeur par la guerre.