Une " Union sacrée "… qui sent le soufre !

Avant la guerre, la question de l’enfance suscite de nombreux débats et réformes, à commencer par la loi du 15 mai 1912 sur la " protection de l’enfance ". Avec l’invasion puis l’occupation, la préoccupation de protéger les membres les plus vulnérables de la population est encore exacerbée. En 1915, le Comité National de Secours et d’Alimentation (CNSA), véritable émanation institutionnelle de l’Union sacrée, souhaite centraliser toutes les initiatives pour leur permettre de perdurer.

Voilà qui n’est pas du goût des notables et des dames patronnesses catholiques, qui ont fondé au début de la guerre " l’œuvre des Orphelins de la Guerre ". Cette initiative a bien sûr pour but premier de venir en aide aux orphelins, mais elle conçoit celle-ci dans une perspective strictement catholique. Voir cette œuvre se fondre dans une organisation plus large, en compagnie de protestants et d’athées, est perçu comme une catastrophe qui met en danger l’âme des enfants. C’est le cri d’alarme poussé par un chanoine dans sa lettre à Charles Woeste, grand ténor du parti catholique et fondateur principal de l’œuvre : " La fusion, comme ils l’entendent, seul moyen de faire face aux obligations prises, est en réalité un anéantissement pour nous. […] nous aurons formé des groupes d’enfants pour les mener à la gueule du loup ! ". Le comte Woeste – que beaucoup de Belges connaissent pour l’avoir vu sous un jour peu flatteur dans le film Daens – est totalement de son avis, mais il se rend bien compte que la mauvaise situation financière des œuvres catholiques ne leur laisse à terme guère le choix. Cela ne l’empêche pas, avec d’autres, de remuer ciel et terre pour tenter de repousser l’inéluctable… à commencer par faire appel au primat de Belgique, le cardinal Mercier.

Celui-ci n’est pas plus heureux que Charles Woeste, mais ses responsabilités et sa vue d’ensemble de la situation le rendent beaucoup plus réaliste et désireux de négocier. Ce qui lui vaut d’être terriblement mis sous pression par certains, voire même accusé de lâcheté. Le primat de Belgique justifie sa position en septembre 1915, dans une lettre au Doyen Evrard, de la paroisse Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles :

" Ma réponse tient en cette distinction : Si nous possédions les moyens d’organiser une œuvre partout catholique, de la faire vivre et se développer, nous devrions la créer et, à la supposer créée, la soutenir. Mais ces moyens, nous ne les avons pas. Bruxelles mange son maigre capital destiné à ses écoles. Si les ressources vous venaient en abondance, elles seraient utilement versées à la caisse scolaire. Donc l’œuvre catholique des orphelins ne pourra plus croître, elle devra même végéter. Cela c’est un fait.

Nous devons faire l’alliance ; nous y sommes contraints. Faisons-la donc de façon à indisposer le moins possible nos alliés et à tirer le meilleur parti possible de tous les éléments qui se trouvent parmi eux et de leurs dispositions [mot illisible].

J’ai pesé ces considérations, ai consulté mon conseil. Ma conclusion est réfléchie et j’en assume la responsabilité. Ceux-là me calomnient qui affectent de croire que j’ai la naïveté d’escompter la suppression des luttes politico-religieuses.

Mais il y a une trêve de paix relative. Il faut en tirer le meilleur parti possible. Le meilleur n’est pas de [mot illisible] et de récriminer. Faisons notre devoir aujourd’hui. Demain, nous nous efforcerons de faire celui que les événements, organe de la Providence, nous traceront ".

C’est la voix de la sagesse qui parle par la bouche du cardinal Mercier… ce qui n’empêche pas la pilule d’être difficile à avaler pour les notables intéressés, comme en témoigne un épisode tragicomique. L’absorption de l’œuvre par le Comité National de Secours doit être rendu public par voie d’affiches, notamment disposées dans les églises. Les responsables catholiques se rendent compte avec horreur que, union sacrée oblige, des socialistes belges comme Louis Bertrand ou Edmond Picard figurent en bonne place dans la liste des responsables. Cette fois c’en est trop : pas question que les noms de ces agitateurs antireligieux pénètrent dans un lieu consacré ! De nouvelles lettres sont adressées au cardinal Mercier, dont on peut aisément imaginer l’agacement : au milieu de ses lourdes responsabilités, arbitrer des querelles de bac à sable est probablement le cadet de ses soucis. Nous ne disposons pas de sa réponse, mais un brouillon non daté permet d’en connaître l’essentiel : si coller les affiches dans le lieu saint leur pose trop de problème, qu’ils les placent " sous le portail de l’église ". Il suffisait d’y penser… La fusion s’opère, et cette organisation pose les bases de ce qui sera plus tard l’O.N.E. : l’Œuvre Nationale de l’Enfance.