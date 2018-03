Un premier Noël de guerre

Sur le territoire belge, occupé par les troupes allemandes, la population se réunit en famille. Selon les moyens, la table de Noël sera plus ou moins garnie. D'autre le vivront dans le plus grand dénuement, ayant tout perdu.

Des célébrations sont organisées par l’occupant pour l’occupant autour de sapins de Noël qu’ils installent un peu partout, notamment à Bruxelles.

Mais pour les civils, le coeur n’est pas à la fête. Beaucoup de familles sont séparées. Celles dont un soldat est au front et dont ils n’ont pas de nouvelles, sont inquiètes. Des familles portent aussi le deuil : c’est le cas des civils ayant perdu un proche lors des exactions des troupes allemandes qui passent évidemment un Noël de consternation. L’idée de ne plus jamais passer les fêtes avec ceux qu’ils aiment les hanteront longtemps. Cette angoisse et l’espérance de la paix, une Belge les a exprimées en poème :

En attendant l’heure de la délivrance, marquant la fin du tyran agresseur, chantez soldats chantez soldats un Noël d’espérance. Chantez toujours, Noël libérateur.

Mais la population belge trouve également du réconfort dans la lettre pastorale adressée comme chaque année aux fidèles par le cardinal Mercier. Cette année, plus que tout autre, ce discours est attendu avec impatience pour être ensuite repris fidèlement dans les paroisses. En guise de sermon de Noël, “Patriotisme et Endurance” est un véritable brûlot envers l’occupant. Il s’élèvera tout d’abord contre les exactions commises lors de l’invasion du pays, ensuite pour encourager les troupes qui se battent pour libérer le pays. Il s’adresse aux familles et plus particulièrement aux mères qui plus que jamais s’inquiètent pour leurs enfants :

Mères chrétiennes, soyez fières de vos fils. De toutes nos douleurs, la vôtre est, peut-être, la plus digne de nos respects. Il me semble vous voir en deuil, mais debout, à côté de la Vierge des douleurs, au pied de la Croix. Laissez-nous vous offrir nos félicitations en même temps que nos condoléances. Tous nos héros ne figurent pas à l'ordre du jour des armées, mais nous sommes fondés à espérer pour eux la couronne immortelle qui ceint le front des élus. Car telle est la vertu d'un acte de charité parfaite, qu'à lui seul il efface une vie entière de péché. D'un coupable, sur l'heure, il fait un saint.

Après les louanges concernant la vaillance de la population belge en ces heures noires, le cardinal en appelle clairement à la désobéissance et à la résistance face à l’occupant allemand :

Je ne vous demande point, remarquez-le, de renoncer à aucune de vos espérances patriotiques. Au contraire, je considère comme une obligation de ma charge pastorale, de vous définir vos devoirs de conscience en face du Pouvoir qui a envahi notre sol et qui, momentanément, en occupe la majeure partie. Ce Pouvoir n'est pas une autorité légitime. Et, dès lors, dans l'intime de votre âme, vous ne lui devez ni estime, ni attachement, ni obéissance.

Dans les foyers, on essaye d’améliorer l’ordinaire mais cela est difficile tant on pense aux soldats et aux proches éloignés par la guerre. Noël 1913 est si loin...