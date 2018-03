Un corps sain dans un pays en guerre : le sport en 14-18

C’est un jeune homme qui pose fièrement pour l’objectif, un ballon entre les mains, il regarde le photographe avec la fougue et l’ambition de la jeunesse. Peut-être a-t-il gagné un match de football avec ses compagnons du cercle de Bruges ? Son nom est Alphonse Six. Sait-il que quelques mois plus tard, il sera sur le front, essuyant d’autres types de balles et des bombardements? Se doute-t-il au moment où il pose pour l’objectif qu’il ne reviendra pas en vie du front ?

Comme d’autres jeunes hommes, Alphonse Six fait partie des sportifs qui ont pris part à la Grande Guerre mais bon nombre des anonymes, simples soldats, ont également pris part à des activités sportives, organisées ou non, dans un environnement où les moments de détente totale étaient rares. Quels sports étaient pratiqués sur le front et à l’arrière ? Qui sont ces figures marquantes du sport belge et quelles sont leurs histoires ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans cet article.

Le sport est une valeur importante de la société d’avant-guerre, ou plutôt, la " culture physique ". L’entretien du corps par de l’exercice tient autant à la mise en avant de valeurs morales (un corps en bonne santé équivaut à une bonne morale) qu’au plaisir du jeu. Mais il faut avoir des moyens pour s’adonner à temps plein à une activité sportive. Le sport de haut niveau est donc principalement réservé à une élite majoritairement masculine qui n’a pas d’autres préoccupations matérielles que de s’occuper des entraînements et des voyages liés aux compétitions. Le sport d’avant-guerre est donc quelque chose d’extrêmement lié à l’appartenance sociale.

Mais la pratique sportive prend de l’ampleur, des champions belges sont reconnus internationalement et la Belgique se fait un nom dans plusieurs disciplines comme la boxe, la course cycliste - Philippe Thijs, un Belge, ne vient-il pas de gagner le Tour de France dans la catégorie “isolé” pour la deuxième fois? - et surtout le football.

Les élites y voient également un intéressant moyen de mettre en valeur le pays (et faire des affaires) et les négociations pour l’organisation des Olympiades de 1920 vont bon train.

Peu de femmes donc dans cet univers, cela viendra plus tard et hormis quelques exceptions notables (football, athlétisme…), il y a fort peu d’institutions officielles pour représenter le sport et ses pratiquants.

Quand la guerre éclate, l’activité sportive ne disparaît pas tout à fait mais s’adapte aux circonstances : l’exercice physique est inhérent à l’activité militaire bien sûr mais le sport sera également un défouloir face à toutes les tensions subies au front.

En Belgique occupée également, la pratique du sport va prendre une tournure particulière et à la fin de la guerre, le pays verra son aura sportive renforcée part l’organisation des jeux Olympiques sur son territoire.