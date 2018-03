Nous voici disposées à préparer une soupe aux betteraves, que l’on recommande vivement à raison des principes nutritifs contenus dans ce légume-racine. On peut à son choix en faire un potage à base de lait ou de bouillon. De toute façon, on commence par émincer deux oignons et par les faire roussir dans un peu de beurre ou de graisse; on couvre d’un bouillon d’os ou de lait, puis on ajoute quantité égale de pommes de terre et de betteraves découpées finement. On assaisonne que fort légèrement et même, à base de lait, on n’adjoint aucun assaisonnement. Quand tout est bien cuit, on passe à la passoire fine, on remet pour jeter un bouillon et l’on sert bien chaud, de préférence sur tranches de pain rôti.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917