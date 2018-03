A la suite d’un articulet qu’un de mes confrères a consacré à la gueuze, au goût de bouchon, plusieurs lectrices me demandent comment se prépare la soupe à la bière. On le faisait habituellement à base de faro ou de lambic mais, au prix où sont ces deux boissons nationales, les prétentions ont quelque peu baissé et l’on se contente de bière devenue filante ou ne possédant plus toutes les qualités requises par les vrais connaisseurs.

On met la bière à chauffer avec du sucre candi et on ajoute, pour la lier, soit une cuillerée de farine ou une poignée de semoule. Cela, c’était le procédé avant la guerre.

Depuis, le candi a été remplacé par toute espèce de sucre, voire même du sirop de sucre. On a mis crever du riz [réduire] à l’eau et on l’a ajouté à de la bière bouillante; des nouilles cuites on même pris de la place de la farine ou du riz absent, sans que la soupe à la bière en fût moins nutritive, ni moins appréciée; nos goûts seuls ont changé.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917