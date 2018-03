Soufflé de pommes de terre

Pelez, lavez et cuisez à l’eau bouillante salée cinq cents grammes de pommes de terre farineuses; passez-les au tamis, mettez la purée dans une casserole; ajoutez-y une forte cuillerée de beurre, un peu de crème douce ou du lait, sel, poivre, muscade râpée; remuez vivement sur le feu jusqu’à ce que l’appareil soit lisse et un peu ferme; incorporez-y alors – hors du feu – trois jaunes d’œufs et trois blancs battus en neige très ferme. Beurrez une casserole à soufflé, emplissez-la aux trois quarts de purée, lissez la surface, humectez légèrement de beurre fondu et faites cuire au four modéré. Lorsque le soufflé sera à point et bien doré, glissez-le sur un plat et servez.

Almanach Bénard, 1917