Sortir en ville sous l'occupation :  concerts, opéras, théâtres et autres salles de spectacle

Avant la guerre déjà, l’essentiel de la vie musicale bruxelloise étant centrée sur l’opéra, l’activité symphonique est relativement réduite. Seules trois institutions ont un certain succès : les Concerts du Conservatoire, les Concerts Populaires de musique classique (créés en 1865) et les Concerts Ysaye (1894) du nom du violoniste Eugène Ysaye en l'honneur de qui sera plus tard créé le prestigieux Concours musical Reine Elisabeth. Dès leur arrivée dans la capitale belge, les Allemands transforment le Conservatoire en temple protestant et réquisitionnent les Théâtres de la Monnaie et du Parc pour leurs propres formations musicales. Eugène Ysaye se réfugie près de La Panne et donne régulièrement des concerts pour les troupes belges stationnées au-delà de l’Yser ; quant aux Concerts Populaires, ils resteront muets jusqu’à l’automne 1919… Ainsi, la musique s’est tue. Les Concerts Artistiques sont, trois mois après le début des hostilités, les premiers à reprendre leurs activités à la rue d’Arenberg. Nombre de musiciens belges et étrangers immobilisés dans la capitale s’y produisent et, en dépit de l’heure de fermeture imposée à 21h par l’occupant allemand, le succès est rapidement au rendez-vous. En février 1915, c’est au tour des Heures de Musique d’Arthur Van Dooren, compositeur et pianiste renommé, de voir le jour dans les locaux de l’Union Coloniale Belge, au 34 rue de Stassart ; puis, d’autres petits récitals, plus faciles à organiser que des concerts d’orchestre, se multiplieront à l’initiative de dames charitables. Car l’objectif est surtout de venir en aide aux musiciens en détresse et aux familles de soldats.



Que ces concerts aient, avant tout, un but philanthropique démontre qu’il existe un certain malaise dans la population belge quant au divertissement... du moins au début du conflit ! Le dramaturge et écrivain belge Paul Max relate dans son journal de guerre, en date du 23 novembre 1914 : "Hier soir, une salle de danse de la rue Haute a eu l’audace de rouvrir ses portes. Des agents en bourgeois postés à la porte ont recueilli le nom de tous ceux et celles qui en sortaient et les ont fait rayer des listes "de soupe" de l’Alimentation (Comité national de Secours et d’Alimentation créé en septembre 1914). De plus, des ketjes (= "petits gars" en patois bruxellois) de la rue Haute ont procédé à l’exécution rapide de cette salle de danse : ses vitres, glaces et lustres sont désormais en miettes. Il faut aussi n’avoir pas de sens moral pour penser à danser ou à faire danser en des jours aussi tristes que ceux-ci." Cependant, la lassitude s’installant à mesure que le conflit s’éternise, ce comportement de patriotisme exacerbé finit pas s’estomper, particulièrement à partir de la fin 1915. La population souhaite oublier les rigueurs de l’occupation le temps d’une soirée et les salles de spectacle, théâtres, cinémas, cafés-concerts etc. rouvrent leurs portes, malgré la censure et les multiples difficultés matérielles. Le succès est tel que, le 16 mai 1916, l’occupant allemand décide sournoisement de porter à 10% la taxe sur les recettes des salles de spectacle.