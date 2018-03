Sauce godart

Quand on ne trouve pas de conserve, mélanger une cuillerée de farine avec du beurre, mouiller avec du bon jus de viande. Faites bouillir, ajoutez des quenelles, des champignons passés au beurre, des truffes coupées en lames, des morilles, des ris de veau coupés, un peu de poivre de Cayenne et 1 pincée de sucre blanc en poudre. Laissez bouillir le tout deux minutes, remettez-y une goutte de madère et le jus d’un demi citron. Le filet étant rôti, vous en mettez le jus dans la sauce précédente. Vous y mettez aussi le filet, s’il faut servir le plat chaud, dans ce cas il ne faut pas laisser bouillir!

Manuscrit Madame Germaine Servais, 1915