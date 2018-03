Mettre bouillir un demi-litre de lait auquel on ajoute deux cuillerées à soupe de farine délayée dans un peu de lait froid. Laisser cuire quelques minutes en tournant toujours. Ajouter du jus de citron, un filet de vinaigre, sel, farine et un peu de noix de muscade. Battre bien le tout et au moment de servir ajouter un jaune d’œuf.

Almanach Bénard, 1917