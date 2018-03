Sauce au raifort

Pendant que nous voici occupées de légumes racines, je tiens à vous présenter le raifort. Oh! Il n’est certes pas fort attrayant; sa peau noire n’a rien qui vous doive plaire! Mais, sous sa dure écorce, il cache un petit être très pitoyable et pleure de joie toutes les larmes de son corps, à la seule pensée de pouvoir se rendre utile. Râpez 100g de raifort épluché et mettez à bouillir pendant vingt-cinq minutes avec deux décilitres de bouillon ou d’eau. Ajoutez 30g de mie de pain et deux décilitres de crème de lait ou simplement de lait lié d’une cuillerée de fécule. Assaisonnez de sel. Cette même sauce se prépare différemment, suivant les goûts. Ainsi, à 100g de raifort râpé cru, ajoutez 100g de mie de pain. Mélangez une pincée de sucre, une pincée de sel et une toute petite cuillerée de moutarde en poudre. Mouillez avec deux ou trois décilitres de crème et acidulez d’une petite cuillerée de vinaigre ou de jus de citron.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917