Salaison sèche de viande

Frotter les morceaux avec du salpêtre, puis avec du gros sel additionné de 10% sucre; on les place ensuite dans le saloir en bois, préalablement bien nettoyé à l’eau bouillante et on recouvre les morceaux d’une épaisse couche de sel; on recouvre d’un gros linge blanc. On doit visiter de temps en temps pour remettre du sel, s’il y a lieu. Il faut se garder de manipuler les pièces de viande avec les mains; on doit se servir d’une grande fourchette, afin d’éviter la contamination par les microbes et les germes qui pourraient charger les mains.

Berger, Abbé. L’alimentation en temps de disette en temps de guerre, 1915