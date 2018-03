Salades sans huile

Faites roussir des échalotes au beurre, mouillez avec deux cuillerées d’eau par personne. Laissez bouillir, retirez du feu et délayez dans ce jus de la moutarde et un peu de vinaigre. Ecrasez, dans cette sauce, un jaune d’œuf dur, tandis que vous couperez le blanc en morceaux dans la salade verte ou de la salade de légumes (haricots verts en conserve et haricots secs, par exemple). Versez la sauce et agitez la salade. Un œuf pour deux personnes est suffisant.

Almanach Bénard, 1917