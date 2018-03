Salade Mont-Bry aux moules et crevettes

La connaissez-vous? Elle est tout à fait de saison, puisqu’elle réclame, pour être présentable, des moules, qui sont dans toute leur splendeur en ce moment, des crevettes, une betterave rouge cuite au four, un céleri-rave, une forte poignée de haricots verts. Au surplus, elle est délicieuse et très nourrissante, si vous voulez lui passer le caprice de quelques œufs durs. Préparez en julienne très fine un petit pied de céleri-rave; assaisonnez de sel, de poivre, d’huile (ou son succédané), de vinaigre et de moutarde. D’autre part, assaisonnez séparément 125g de crevettes épluchées, un demi- kilo de moules cuites et décoquillées, une betterave moyenne rôtie au four et coupée en petits dés, une bonne portion de haricots, verts cuits et découpés. Rangez le tout en dôme au-dessus du céleri-rave. Garnissez d’œufs durs découpés par moitié et saupoudrez d’une bonne cuillerée de persil, cerfeuil et estragon hachés. Versez par-dessus tout, un peu de la cuisson des moules.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917