Salade de bigarrée

Cuisez trois pommes de terre en robe de chambre jusqu’à ce qu’elles soient tendres pelez-les et coupez-les en tranches. Coupez en fines tiges deux ou trois céleris bien blancs et en morceaux le blanc de trois œufs durs. D’autre part, écrasez les jaunes des œufs, ajoutez-y deux cuillerées à soupe d’huile d’olive en versant un peu de persil haché, remuez bien le tout et versez cette sauce sur la salade.

Almanach Bénard, 1917