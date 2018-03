Rue des Alliés : l'impact de la Grande Guerre sur nos lieux quotidiens

Dénommer des avenues est considéré comme un acte public et symbolique de diabolisation de l’ennemi. Plus que se distancier, c’est vraiment de rejet qu’il s’agit. Cela participe de la grande propagande anti-allemande et pour bien montrer que c’est à cause des torts causés par l’Allemagne que ces rues sont débaptisées, on choisit non pas tant de leur donner un nom que de vraiment marquer la désapprobation vis-à-vis de l’Allemagne. Les changements de noms de rues peuvent être divisés en plusieurs catégories : les noms de lieux, les noms de personnes, célèbres ou non, et les noms de groupements armés s’étant illustrés dans le conflit. En ce qui concerne les noms de lieux, on remplace les noms de lieux allemands par les noms de lieux ayant souffert pendant la guerre. A Ixelles, la rue de Berlin sera transformée en rue de Liège. A Haren, depuis partie intégrante de Bruxelles-Ville, la rue de Cologne est rebaptisée rue des Alliés avant d’être baptisée une nouvelle fois, rue de Verdun, en hommage au sacrifice des hommes tombés dans cette région. Certains noms à connotation germanique ne seront pas changés comme c’est le cas, par exemple, de la rue d’Arenberg mais il est possible que les liens liant la famille à la Belgique aient justifié ce non-changement. Les noms qui rappellent l’Allemagne et qui sont supprimés peuvent aussi être remplacés par des noms de lieux fortement touchés par l’invasion allemande. A Watermael-Boitsfort, par exemple la rue du Tram, avant rue d'Ixelles, deviendra l’avenue de Visé et à Saint-Gilles, la rue de Turquie deviendra la rue de Tamines. Des lieux importants du conflit seront également mis à l’honneur : place de l’Yser à Bruxelles-Ville et Liège notamment ou rue de l’Yser à, entre autres, Uccle, Ans et Tournai - mais également boulevard de Dixmude, rue de Ramskapelle ou rue du Mont Kemmel en mémoire de la bataille du même nom s’étant déroulée en avril 1918.

Cette pratique de baptiser des endroits d’un nom de lieu symbolique pour l’imaginaire allié permet à la fois de rendre un hommage global aux milliers d’hommes tués, blessés ou simplement ayant combattu dans ces mêmes lieux. On ne peut en effet pas donner un nom de rue à chaque soldat et cela permet également d’intégrer durablement ces lieux dans la mémoire collective des citoyens avec une volonté de perpétuer le souvenir des hauts faits des armées alliées quitte à masquer, volontairement ou involontairement, les moments plus délicats. Des dates importantes sont, dans la même idée, scellées dans la mémoire de la population par des noms de place ou de rue : la place du XX août à Liège est peut-être la plus connue mais il existe la rue du 24 août à Houdemont ou la rue du 23 août à Mons et bien d’autres encore. Il n’est pas une seule ville touchée directement dans le conflit qui n’ait pas gardé une trace toponymique de ces moments difficiles.