Rognons sur canapé

Choisissez trois belles tomates dont vous ôterez les pépins et que vous couperez par moitié. Faites-les sauter à la poêle dans de l’huile si possible, dans du saindoux si vous n’avez pas d’huile; saisonnez bien de poivre et de sel. Procurez-vous, d’autre part, trois rognons de mouton, fendez-les et embrochez-les deux par deux. Faites-les cuire et puis dressez-les en cercle sur les moitiés de tomates sur un plat pouvant aller au four. Préparez également à l’eau salée 60g de riz. Mettez ensuite ce riz à revenir dans un oignon haché, fondu avec un petit morceau de beurre et versez-les au milieu de vos rognons et de vos tomates. Arrosez le tout d’un peu de beurre à la maître d’hôtel et d’un quart de litre de bouillon. Placez au four pendant vingt minutes et, au moment de servir, mettez encore une noix de beurre.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917