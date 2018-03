Robert Descamps : Un soldat belge en captivité

Rapatrié en Belgique le 12 janvier 1919 et rentré chez lui le lendemain, on imagine sans peine l’émotion qui a dû le saisir lorsqu’il prit dans ses bras sa femme et son fils. Robert ne bénéficiera que d’un petit mois de congé pour se remettre des dures conditions de captivité et revoir les siens dont son fils, Fernand, qu’il n’a plus vu depuis quatre ans et demi.

L’armée, pour sa solde, prendra en compte deux mois et quinze jours de front et le restant du temps de guerre à l’arrière. Cette différence de solde s’explique par son temps de captivité qui, pour l’administration militaire, possède une autre valeur pécuniaire. De plus, pour obtenir cette pension, le nouveau commandant de la 14e compagnie du régiment de place à laquelle appartenait Robert devra attester des événements vécus par lui lors de ces pénibles jours d'octobre 1914. Robert, après son court congé, retournera à l’armée mais on ne sait si il gardera des contacts avec ses codétenus. Les guerres ont ceci de particulier qu’elles laissent des traces, visibles et invisibles, sur le long terme et auront des conséquences dramatiques pour Robert.