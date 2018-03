Pour vous récompenser d’une si belle attention, mes bonnes amies, je vais terminer la séance par un riz Condé, ce riz qui fait, depuis quelques jours, la réclame des pâtissiers. Faites cuire dans un litre de bon lait 125g de riz et amenez la cuisson jusqu’au moment où le riz est tendre sans tomber en crème; ayez soin de tourner constamment pour l’empêcher d’adhérer à la casserole; couvrez-le alors pendant quelques minutes et ajoutez du sucre à volonté; versez-le dans un moule et ménagez un creux au milieu; remplissez, soit d’une compote, soit de fruits au jus. Couvrez d’une couche de riz et laissez refroidir. Démoulez ensuite et versez par dessus une gelée de fruits assortis à ceux dont vous l’avez garni.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917