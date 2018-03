Riz aux pommes

Mettez du beurre dans un plat allant au four, puis une couche de riz bouilli en grain bien égouttés, une couche de pommes fraîches évidées et coupées en rondelles, du beurre et du sucre cristallisé. Continuez ainsi en terminant par le riz, du beurre et du sucre. Mettez au four bien chaud, le temps nécessaire à la cuisson des pommes, variable suivant leur qualité.

Nota.- Ce plat peut se préparer avec de la pâte de pommes réduite en compote.

Almanach Bénard, 1917