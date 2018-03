Riz au lait, petit dessert

Voulez-vous un petit dessert point coûteux? Prenez un demi-litre de lait, cinquante grammes de riz, un paquet de sucre vanillé ou un petit bâton de cannelle. Laissez cuire très doucement jusqu’à ce qu’il soit réduit en crème, puis mettez à refroidir, mais en remuant de temps à autre, afin de ne point laisser se former de croûte. Faites cuire à part, pendant quelques minutes, une poignée de céréaline dans un peu de lait quand celle-ci, à son tour, aura formé pâte et sera refroidie, débattez-y un peu de crème fouettée et mélangez au riz en incorporant 10g de gélatine mise à dissoudre à l’eau tiède. Placez dans un moule avec de la glace tout à l’entour. Au moment de démouler, plongez le moule dans l’eau tiède; retirez-le aussitôt et renversez-le sur un plat. Garnissez d’un peu de gelée de groseilles ou de confiture de cerises.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917