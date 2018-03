Riz au gratin

Prenez 125 grammes de riz bien lavé et faites-le cuire à l’eau. Préparez une sauce blanche au lait avec fines herbes. Délayez dans cette sauce deux jaunes d’œuf avec un peu de jus de citron et ajoutez les blancs battus en neige. Ajoutez cette sauce au riz en ayant soin de remuer. Beurrez un plat à gratin et versez-y le tout. Saupoudrez de chapelure; parsemez de quelques morceaux de beurre et mettez au four pendant vingt minutes.

Almanach Bénard, 1917