Revendre, falsifier et voler: le marché noir pendant la Grande Guerre

Quand le garde-manger de la cuisine ressemble plus aux étagères vides d’une bibliothèque qu’à une réserve d’aliments prêts à être cuisinés, il est temps de trouver une alternative pour ravitailler le ménage. Ce fut le cas pour une grande partie de la population belge pendant la pénurie, de longues années durant lesquelles l’occupation allemande a imposé de nouvelles dynamiques alimentaires. En ville ainsi qu’à la campagne, les Belges étaient exposés, en tant que producteurs et/ou consommateurs, aux conséquences – pas toujours négatives pour tout le monde – des actes de quatre figures qui ont marqué les "alternatives" au commerce alimentaire officiel: les commerçants du marché noir, les accapareurs, les falsificateurs et les voleurs.

Les autorités allemandes, ainsi que les efforts partagés du Comité National de Secours et d’Alimentation (le CNSA) et la Commission for Relief of Belgium (la CRB) avaient comme but d’assurer un ravitaillement suffisant et sécurisé pour les "pauvres petits Belges". Sans pouvoir toujours distinguer l’origine, qu’elle soit belge, allemande ou un mélange des deux, des innombrables cas de "disparitions" et de transactions clandestines de nourriture, les injustices pour les producteurs, pour les consommateurs et même pour les autorités trompées étaient à l’ordre du jour. Les priorités dans la liste d’aliments "volables" et "vendables" n’étaient pas toujours les mêmes. De manière directe ou indirecte, la fabrication nationale de certains produits, ainsi que la manière de transporter les denrées importées par le CNSA et la CRB, ont déterminé les logiques de ce commerce alternatif.