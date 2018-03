Regards sur l'occupant allemand: les questions de prostitution et de santé

Un bataillon compte un millier d’hommes et malgré leur âge, déjà avancé dans la plupart des cas et les exercices que l’on exige d’eux, l’on peut déplorer assez peu de décès durant les années d'occupation des Landsturm. Dans le bataillon Erlangen, qui fit principalement des patrouilles à Liège, on compte entre quatre et sept décès par an, la plupart étant causés par des problèmes de santé foudroyant comme des arrêts cardiaques, d’autres par des accidents, avec une locomotive ou une chute d'un mirador, et les derniers, en minorité, par suicide.

Le bataillon Würzburg perdra en tout 29 hommes. La majorité d’entre eux est enterrée directement dans les cimetières militaires en Belgique, seuls deux sont renvoyés à Würzburg. La maladie est la cause de 14 décès. Les raisons exactes sont parfois vagues, on note deux empoisonnements du sang, deux infarctus et un décès pour chacune de ces maladies : dysenterie, tuberculose, pleurésie, typhus. Enfin, un homme est décédé de maux de ventre. Cinq hommes perdront la vie à la veille de l'armistice atteints par l'épidémie de grippe espagnole qui sévira en septembre et octobre 1918.

Les morts accidentelles ne sont en général pas provoquées par balle. Sur les huit décès accidentels, quatre le sont par noyade, deux sont causés par un choc avec un train en marche, un par électrocution lors d'une ronde le long de la barrière électrifiée à la frontière et un seul sera abattu par un camarade lors de la célébration de Noël 1916. À l'opposé, les suicides sont presque toujours exécutés grâce à l'arme de service, plus rarement par pendaison. Sans jamais s'attarder longuement, les sources citent quelques éléments se rapportant au suicide, la personnalité de l'homme ou les possibles raisons de cet acte. On peut en compter quatre sur les années d'occupation. Pour tenter de lutter contre ces actes, le gouvernement allemand fera passer une note en février 1916 dans laquelle il en appelle aux hommes à ne pas rester dans un moment de doute et à recourir aux officiers pour des conseils ou de l’aide. Dans la pratique, le commandant du bataillon garde sa porte ouverte tous les jours entre 11h et 12h30. L'officier juridique se met également à la disposition des hommes pour tout conseil juridique concernant la famille ou un commerce. Enfin, les deux médecins sont prêts à répondre aux questions relatives à la santé des hommes ou de leurs familles.