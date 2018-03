Réchauffer le ventre et l'esprit: la Soupe Scolaire dans les écoles belges

Certains ingrédients souvent rares, comme la viande de bonne qualité ou bien inaccessibles, comme les pommes de terre dans les grandes villes durant certaines périodes du conflit, limitaient le choix et la diversité. Les différences de goût entre la soupe distribuée dans la capitale et celle des autres régions du pays ont été fortement marquées par les produits de proximité et l’accès à ces derniers. Dans des villages tel que Virton-Saint-Mard, chaque enfant recevait chaque jour avec sa soupe une ration de viande, ce qui n’était pas le cas dans les grandes villes. Les listes de courses de la ville d'Halanzy contenaient des pâtes italiennes et de la poudre Maggi en assaisonnement; pour les grandes quantités de soupe urbaines, le goût n'était donné que par des légumes, des oignons et du sel. A Musson, à Ethe et à Saint-Remy, chaque enfant recevait des pommes ou des poires en dessert; détail non mentionné dans les menus urbains. A Latour, même les femmes qui travaillaient à la campagne avaient droit à la soupe gratuitement. Dans la région de Bruxelles, les ingrédients des soupes étaient déterminés par jour. Par exemple, la soupe des lundis en septembre 1915 était la soupe aux haricots.