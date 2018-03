Recette du pain d'épices de guerre 1918

Tiédir 250g de miel et y mélanger 500g de farine; ajouter une tasse de lait tiède, puis 250g de sucre râpé ou cristallisé, 10g de bicarbonate de soude et 10g de poudre d’anis si l’on veut. En former une pâte molle que l’on met au four à feu modéré (1/4 d’heure après avoir mis le pain ordinaire). Laissez cuire environ ¾ d’heure.

Manuscrit Madame Germaine Servais, Recette reçue de Madame Delforge, 1918

[La mention " 1/4 d’heure après avoir mis le pain ordinaire " est un conseil pour indiquer que le four doit être bien chaud]