Ramequin aux pommes de terre

Coupez des pommes de terre crues en tranches très fines, graissez une lèche-frite. Mettez-y une couche de pommes de terre, assaisonnez de poivre et sel, ainsi que de fromage de Gruyère râpé; faites ainsi deux ou trois couches superposées. Arrosez avec de l’eau ou, de préférence, avec du bouillon ou du jus de rôti et un peu de graisse. Couvrez, mettez au four et arrosez de temps en temps jusqu’à cuisson complète.

Almanach Bénard, 1917