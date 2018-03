Ragoût de mouton

On peut se contenter des bouts de côte pour cette fricassé ; mieux vaut cependant acheter des tranches au collier ou des basses-côtes. Tout compte fait, il y a plutôt économie à choisir ces dernières. Découpez votre quartier de mouton en morceaux et faites-les revenir dans un peu de beurre, à feu vif. Retirez les morceaux dès qu’ils ont pris couleur et mettez égoutter. Pelez et découpez des navets en quartiers; faites-les dorer dans une poêle et mettez-les ensuite avec la viande dans une casserole avec un peu de bouillon ou simplement de l’eau; joignez-y du poivre, du sel, des petits oignons, un bouquet de persil, des clous de girofle, thym et laurier et laissez cuire à l’étouffée pendant trois quarts d’heure environ. Dégraissez au moment de servir; faites réduire la sauce si elle est trop longue et disposez les oignons et les navets autour du plat de viande. On ajoute souvent à la cuisson quelques rondelles de carottes et une branche ou deux de céleri blanc ce qui contribue à rehausser encore le goût et l’aspect du plat. De même, l’ail peut remplacer les petits oignons, suivant les goûts.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917