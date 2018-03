Ragoût de légumes 4 saisons

Coupez les navets et les carottes en morceaux courts et épais. Faites-les revenir doucement au beurre, dans une casserole en terre, de préférence. Couvrez quelques minutes. Dans le jus de ces légumes, remettez du beurre et faites roussir de la farine (roux blond). Mouillez à l’eau tiède en quantité suffisante pour couvrir les pommes de terre et les légumes du ragoût. Ajoutez un demi-oignon entier, un bouquet de persil et laurier, sel et poivre. Aussitôt que le bouillon sera en ébullition, mettez tous les légumes, puis laissez mijoter pendant deux heures. Dix minutes avant de servir, ajouter les pois en conserve, après les avoir lavés à l’eau chaude.

Almanach Bénard, 1917