Quitter la mère patrie : les réfugiés belges de la Première Guerre mondiale

À côté des Comités Officiels, intermédiaires entre le gouvernement de Sainte-Adresse et les réfugiés, se créent également des organisations locales de soutien. Celles-ci répartissent et distribuent logements, vêtements et nourriture aux personnes arrivées dans les localités dont elles ont la charge. À la tête de ces comités, on retrouve des personnes de la bonne société locale faisant œuvre de charité dans l'aide aux réfugiés.

En France, les cousines Norga seront hébergées au château du comte de Ségur mais cet accueil confortable est l'exception: la plupart des réfugiés se verront attribuer un logement contre un petit loyer ou une chambre chez un particulier.

Cette générosité est également le moyen pour la bonne société de montrer qu'elle ne reste pas inactive dans la tourmente. Mais la tâche n'est pas si facile ni aussi gratifiante que certains l'espéraient. Les retards dans le versement par le Comité des indemnités allouées par les autorités françaises en accord avec les belges et essentielles à la survie entraînent plaintes et grogne et certains organismes de charité se plaignent de l'ingratitude de leurs protégés. Malgré le grand dénuement dans lequel ces familles se retrouvent, on observe des moments touchant de solidarité. D’ordre familial bien sûr, comme Irène Norga voyageant avec son oncle et sa tante, ou des grands-parents emmenant dans leur fuite leurs petits-enfants orphelins. Mais il est également des cas de solidarité spontanée comme cette famille qui déclare voyager avec une petite fille recueillie sur le chemin de l'exil !

Les pensées vont également vers les proches restés en Belgique. Irène écrit :

"Si seulement je pouvais avoir des nouvelles de mes parents. Où sont-ils ? Ont-ils été maltraités ? Sont-ils malheureux ? Cette idée me suit nuit et jour."

Les trois principaux pays d'accueil ont une attitude différente face aux réfugiés : les Pays-Bas, neutres dans le conflit, ont une attitude suspicieuse tandis que la France et l'Angleterre montrent, à travers l'aide qu'ils apportent aux Belges, leur sentiment face aux Allemands. Dans ces deux pays, les autorités voient également dans la population réfugiée une main-d'oeuvre à disposition pour remplacer les hommes partis au front. "On est vraiment heureux de rencontrer des personnes de son village avec qui on peut causer comme on le faisait chez nous" Ces mots d'Irène reflètent bien ce constat : les communautés de réfugiés se mélangent peu avec les locaux et ce regroupement entretient le besoin d'obtenir des informations sur l'actualité belge et internationale. Les familles sont séparées entre ceux restés en pays occupé et les exilés et le courrier passe difficilement. On voit en conséquence apparaître des organes de presse spécialement dédiés à l'information de la population belge en exil. Ces publications auront une existence éphémère mais très importante.

Le bien nommé, Journal des réfugiés, organe quotidien des réfugiés belges aux Pays-Bas informe ainsi dès octobre 1914 des petites et grandes nouvelles du pays occupé, de la politique internationale et permet aussi de faire passer des avis de recherche entre personnes que la guerre a séparées ainsi que des annonces demandant des articles variés allant du linge de corps aux valises en passant par des manuels scolaires. Le 7 avril 1915, le journal, devenu "La Belgique", apporte son effort à l'acheminement du courrier en proposant de faire transiter le courrier des particuliers exilés à leurs correspondants en Belgique : "Ni le lieu d'expédition, ni l'adresse de l'expéditeur ne peuvent apparaître sur la lettre" et bien entendu, aucune mention ne peut être faite des opérations militaires en cours ! Partout où se trouvent des réfugiés belges se créent des bibliothèques et des foyers où animations et cours sont dispensés. Les archives du Comité belge de La Haye informent notamment de ce que des conférences sont organisées pour distraire les réfugiés sur des thèmes variés allant des soins à apporter au bétail à... la question linguistique.