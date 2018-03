Qui sont les soldats allemands ?

Chaque bataillon se compose d'environ un millier d'hommes. Ce chiffre varie en fonction du bataillon ou de l'année. En effet, plus la guerre avance, plus il devient compliqué de remplacer les hommes partis au front et ceux qui sont renvoyés chez eux pour cause de maladie ou d'incapacité physique.

La sélection se fait dès la mobilisation. Ainsi, lorsque les hommes du Landsturm sont mobilisés à Erlangen, le 21 août 1914, 1.231 hommes sont appelés à se présenter. Le lendemain, seuls 1.005 d’entre eux sont désignés pour partir vers la Belgique deux jours plus tard. Le 28 août 1914, au matin du départ, l'officier qui rédige les journaux de guerre du bataillon Würzburg rapporte une vingtaine d'officiers, 84 sous-officiers, un officier sanitaire, un comptable, 9 conducteurs, 25 chevaux et 901 soldats. Une fois le bataillon arrivé en Belgique, il comptera 1.145 hommes et 28 officiers.

Le bataillon Ansbach peut servir de premier exemple. Celui-ci s'occupera, entre 1914 et 1916, date à laquelle il est transféré en Alsace-Lorraine, de la sécurité du rail entre Liège et Visé puis à Amay et Fexhe-Le-Haut-Clocher. En août 1914, il mobilise 1.002 hommes et une quinzaine d'officiers. En décembre, après un premier écrémage, qui a lieu dans tous les bataillons, l’on ne dénombre plus que 899 hommes pour 19 officiers. Il est important de préciser la réalité que recouvrent ces chiffres : parmi ces 899 hommes, seuls 448 sont comptabilisés comme forces de combat. Les autres sont référencés comme "Verpflegungsstärken", c'est-à-dire les non-combattants, en quelque sorte le nombre de ventres à nourrir : les auxiliaires au bataillon comme les administratifs ou les cuisiniers mais aussi les prisonniers de guerre. Cette dernière catégorie peut également englober les chevaux. La population du bataillon ne cesse de décroître jusqu’à son transfert vers l'Est. Au 1er août 1916, le bataillon compte 932 hommes et 22 officiers à nourrir mais seuls 287 hommes et 4 officiers combattent effectivement.

Les chiffres du bataillon Bamberg font apparaître une différence nettement moindre entre la population totale et les forces qui combattent. Ce bataillon occupe principalement la région verviétoise avant de partir, lui aussi, vers l'Alsace-Lorraine en novembre 1916. En août 1914, parmi les 942 hommes et 25 officiers à nourrir, 864 hommes et 20 officiers servent comme combattants ; en janvier 1916, cette proportion s'est même améliorée avec 1.024 hommes pour 20 officiers comme forces totales pour 996 hommes sur le terrain.

Pour obtenir une analyse plus fine des flux entrants et sortants dans les bataillons, il est nécessaire de se pencher sur les cas des bataillons Erlangen et Würzburg.

L'état de ces deux bataillons change assez peu durant les premières années de guerre. Les hommes âgés de plus de 39 ans sont formés à l'art de la guerre et les plus jeunes, qui n'ont pas suivi d'entraînement, sont en forme mentalement comme physiquement. Les officiers ne s'en plaignent pas. Avec en moyenne un millier de soldats, les changements sont pourtant très réguliers.

Entre 1914 et 1916, le compte des hommes par bataillon varie de semaine en semaine mais le total reste assez stable : entre 850 et 950 hommes pour 20 à 25 officiers.