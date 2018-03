Quand la musique et le théâtre remontent le moral des soldats belges

Ainsi, dans le château de Wulveringhem, à quelques kilomètres au sud de Furnes, des séances de musique de chambre sont organisées par le commandant Emile Davreux, officier d’ordonnance du Roi et lui-même pianiste, puis par le colonel Victor Buffin de Chosal, également compositeur. A ces auditions participent entre autres quelques musiciens de renom dont les pianistes Maurice Corneil de Thoran (qui dirigera après la guerre le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles) et Léon Jongen, l’altiste Germain Prévost ou encore le violoniste Eugène Ysaÿe (qui n’est lui cependant pas soldat). En 1915, le colonel Buffin entreprend de réorganiser la Musique des Guides ; il fournit aux musiciens de nouveaux instruments et les accueille à Wulveringhen avant qu’ils ne partent pour Calais et Guines, en France. Une fois leur répertoire reconstitué, grâce à la Garde républicaine, la Musique des Guides effectue, en août 1916, une importante tournée au Royaume-Uni, notamment à l’Albert Hall de Londres, au profit d’oeuvres caritatives de guerre... Néanmoins, tous les musiciens n’ont pas la chance d’appartenir à un ensemble organisé et de pouvoir voyager. La majorité d’entre eux restent dans leur cantonnement et jouent d’abord aux services funèbres et religieux célébrés en plein air, parfois dans des églises en ruines ou des granges abandonnées ; puis, l’heure de quelques réjouissances venue, des spectacles sont organisés lors de jeux et fêtes sportives, si pas improvisés dans les cantines et les tentes de repos avec des instruments de fortune, accordéons, flûtes ou violons.

Autre initiative prestigieuse, du colonel Buffin encore, la création en décembre 1917 du Quatuor à Cordes de l’Armée belge en Campagne, sur le modèle du célèbre Quatuor Pro Arte fondé à Bruxelles en 1912. De cet ensemble originel, seul Germain Prévost est repris puisque le second violon Laurent Halleux est affecté dans un autre secteur, tandis que le premier violon Alphonse Onnou et le violoncelliste Fernand Auguste Lemaire n’ont pas été mobilisés. La composition de ce nouvel ensemble de musique de chambre va changer plus d’une fois, notamment au gré des envies que chacun de ses membres aura de créer son propre quatuor à cordes. Mais les plus fidèles restent Germain Prévost et le violoniste Henri Gadeyne qui interprètent régulièrement Beethoven, Debussy, Haydn, Ravel ou encore Schumann, à l’Hôpital de l’Océan où la reine Elisabeth de Belgique compte parmi les spectateurs les plus assidus. Parallèlement au Quatuor, à l’Hôpital de Beveren-Ijzer situé à une vingtaine de kilomètres de La Panne, est créé l’Orchestre symphonique de l’Armée de Campagne composé de 119 soldats musiciens et dirigé par Maurice Corneil de Thoran. Au programme : Fantaisie sur deux noëls populaires wallons et La Ronde wallonne du Liégeois Joseph Jongen (frère du pianiste Léon), La Marche héroïque de Camille Saint-Saëns, Conte d’avril de Charles-Marie Widor... joués tant à Beveren-Ijzer qu’à Hoogstade, Vinkem, La Panne et même Londres, juste avant que ne soit lancée, le 8 août 1918, l’offensive des Cent Jours durant laquelle tous les musiciens sont alors réquisitionnés comme ambulanciers et brancardiers.