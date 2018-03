Quand l'occupant allemand impose sa partition :  le cas du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles

Avant 1914, le Théâtre de la Monnaie est sans conteste le pôle d’attraction de la vie musicale bruxelloise. La mythique salle d’opéra, construite dans son apparence actuelle en 1855, est alors non seulement la scène de référence de la jeune création française mais aussi, ironie du sort, la capitale francophone du wagnérisme ! En effet, contrairement aux Français qui le boudent depuis longtemps (particulièrement depuis la guerre franco-allemande de 1870), le public belge apprécie beaucoup l’oeuvre de Richard Wagner et cela, dès sa venue à Bruxelles en mars 1860. Un demi-siècle plus tard, le compositeur allemand reste le "clou" de la saison musicale 1913-1914 avec, en soirée de clôture, les meilleurs extraits de "Paillasse", de "Faust" et de "Parsifal". Le lendemain, le 4 mai, tandis que la compagnie de La Monnaie se disperse vers les festivals de l’été, c’est encore du Wagner qui résonne avec "Das Rheingold" (L’Or du Rhin) interprété cette fois par une troupe allemande, dans le cadre d’un festival en l’honneur du génial compositeur. Il n’y a là cependant rien d’exceptionnel à recevoir des acteurs étrangers ; le Théâtre de la Monnaie accueille d’ailleurs une semaine de représentations par la Comédie française de Paris avant de refermer ses portes le 20 mai 1914, comme à l’accoutumée… Mais pour plus longtemps que prévu : trois mois plus tard précisément, l’entrée de l’armée allemande à Bruxelles, suivie de cinquante mois d’occupation, repousseront sine die la réouverture du principal centre culturel bruxellois.



La Monnaie définitivement fermée ? Pas tout à fait ! Alors que le Théâtre de la Gaité (en octobre 1914) et La Scala (en février 1915) rouvrent leurs portes sous leur propre direction, le Théâtre de la Monnaie, propriété de la Ville de Bruxelles, est en fait réquisitionné par l’occupant allemand. Très vite, celui-ci souhaite y donner des concerts afin de représenter la culture germanique dans la capitale belge, mais son directeur Guillaume Guidé tente de l’en dissuader arguant que l’acoustique est détestable, l’éclairage défectueux et le chauffage en panne… Les Allemands ne sont néanmoins pas dupes de ces arguments fallacieux et le Collège échevinal finit par céder, non sans préciser que le chauffage, l’éclairage et le personnel de la salle sont à la charge de l’occupant. Ainsi, le 13 mars 1915, le Théâtre est occupé par l’Orchestre de Cologne : l’oeuvre de Wagner fait alors son grand retour, accompagnée de Beethoven, Brahms, Mozart et Weber ! Plus tard, dans une lettre adressée au gouverneur général Von Bissing, en date du 14 avril, le Collège bruxellois s’indigne d’avoir été mis sous pression ; il insiste "qu’il est de tradition, lorsque des événements douloureux atteignent notre pays, que le Théâtre de la Monnaie n’ouvre point ses portes" et rappelle que "la Belgique est en deuil car nombre de nos concitoyens sont morts au champ d’honneur, d’autres sont blessés, d’autres enfin sont prisonniers à l’étranger." L’occupant allemand fait fi de cette interdiction et organise deux nouveaux concerts, les 4 et 5 mai, laissant les autorités communales devant le fait accompli.