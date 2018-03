Purée de pommes de terre

Passer des pommes de terre encore chaudes; ajouter du lait chaud jusqu’à consistance désirée; saler et poivrer; une noix de beurre (15g) on peut ajouter un ou deux jaunes d’œuf et les blancs en neige, si l’on peut se donner le luxe; bien mélanger. On peut faire cuire cette purée au four, ou bien en faire des croquettes à passer à la friture, ou encore en couvrir des restes de viandes bien assaisonnés; on peut aussi ajouter du fromage râpé et passer au four.

Berger, Abbé. L’alimentation en temps de disette en temps de guerre, 1915