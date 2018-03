Purée à la bonne femme

Faites cuire à l’eau salée des pommes de terre grosses, rondes, bien farineuses. Lorsqu’elles sont cuites, pelez-les "vivement" et pilez-les aussitôt. Pour cela, j’ai soin de laver d’abord mon mortier à l’eau "chaude"; ce petit détail est important. Je pile ainsi mes pommes de terre dans un mortier chaud.- Immédiatement passez au tamis de crin, et vivement; il ne faut pas laisser refroidir. Mettez cette purée dans une casserole, et mouillez-la avec du bouillon de pot-au-feu, "bouillant". Lorsqu’elle est à votre convenance, c’est-à-dire plus ou moins épaisse selon la préférence générale de vos convives, laissez cuire pendant quelques minutes. Pendant ce temps, hachez très fin du cerfeuil, en assez bonne quantité pour que le potage soit vert; trois cuillerées (à soupe) par litre à peu près. Sitôt que votre purée se fait moelleuse, servez avec croûtons frits au beurre ou tout simplement sans croûtons.

Almanach Bénard, 1917