Le pudding à la semoule se prépare au rhum et aux raisins. Mais, si vous voulez servir avec une sauce au vin, il faut absolument supprimer le rhum. Faites donc bouillir un demi-litre de lait avec dix ou douze morceaux de sucre au moment de l’ébullition, jetez en pluie votre semoule, tournez vivement jusqu’à ce que la pâte durcisse. Quand la semoule est cuite à point, délayez un ou deux jaunes d’œufs et ajoutez-les à la pâte. Versez dans un moule beurré et laissez refroidir. Faites chauffer un demi-litre de vin de Bordeaux avec un bon morceau de cannelle ou de vanille au choix et quelques morceaux de sucre. Au lieu de mettre les raisins dans le pudding, on peut les faire gonfler dans le vin; on peut aussi les remplacer par des petites cerises confites. Retirez le vin avant qu’il soit porté à ébullition; laissez refroidir et versez par-dessus sur le pudding. Bien des personnes mangent le gâteau chaud avec la sauce fraîchement préparée.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917