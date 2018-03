Pudding à la semoule

Faites bouillir un litre de lait avec un bâton de vanille et du sucre blanc en poudre; laissez-y tomber en pluie 100 grammes de semoule; faites cuire, en tournant sans cesse, pendant 12 à 15 minutes, puis retirez du feu et laissez un peu refroidir. Joignez ensuite à la semoule un quart de livre de raisins de Malaga, un verre à vin de rhum, quatre jaunes d’œufs et les quatre blancs battus en neige; mélangez bien le tout. Beurrez soigneusement un moule, puis saupoudrez-le de farine. Versez-y la semoule qui ne doit le remplir qu’aux trois quarts, mettez au four pendant environ trois quarts d’heure. Au sortir du four, démoulez le pudding, couvrez-le d’une crème à la vanille et servez-le froid. On peut, pour rendre ce dessert moins coûteux, supprimer la crème, mais alors, mieux vaudra servir le pudding tiède.

Almanach Bénard, 1917