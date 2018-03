Progrès techniques et Grande Guerre : le front belge

On peut fréquemment lire que la première attaque chimique de l’histoire a eu lieu à Ypres en 1915. C’est une erreur qui témoigne du fait que le front ouest bénéficie de beaucoup plus d’attention que celui de l’Est : en réalité, la première utilisation allemande des gaz a lieu en janvier 1915 sur le front polonais, mais elle est un échec en raison du vent et du froid qui minimisent les effets des obus toxiques. L’attaque allemande au Nord d’Ypres le 22 avril 1915 n’est donc pas la première du genre, mais elle est nettement plus efficace que la précédente : la nappe de chlore sème la mort et la panique dans les rangs des troupes françaises. Une brèche de plusieurs kilomètres s’ouvre entre les Belges de la 6e division d’armée et les Canadiens du IIe corps britannique, qui voient leurs flancs subitement à découvert. Leur résistance sur les ailes empêche l’attaque allemande de créer une percée, mais les positions alliées doivent reculer et se rapprocher de la ville.

A posteriori, l’état-major allemand a été fort critiqué pour ne pas avoir été capable de profiter davantage de l’utilisation de cette arme secrète, et d’avoir échoué à percer le front allié. Un reproche tout à fait similaire a été formulé à l’encontre du commandement britannique, à propos de la première attaque impliquant des chars de combat, en septembre 1916 sur la Somme. Ces critiques sont intéressantes car elles illustrent toutes deux la croyance un peu naïve dans le pouvoir de la technologie en temps de guerre. Il était en fait difficile aux états-majors allemands ou anglais de savoir exactement comment utiliser ces armes avant qu’elles ne soient testées en situation réelle, de même qu’il était impossible d’entraîner leurs soldats à les utiliser tout en conservant l’effet de surprise chez l’ennemi. Pendant toute la guerre, les nouvelles technologies employées ne sont réellement utiles qu’après un apprentissage douloureux, qui coûte de nombreuses vies humaines, et malgré tout ni les chars, ni les gaz n’ont jamais l’importance de l’arme classique qu’est l’artillerie. Passé l’effet de surprise du printemps 1915, le gaz est en effet davantage utile pendant la Grande Guerre pour la peur et la gêne qu’il cause chez l’ennemi que pour les pertes qu’il entraîne, négligeables à l’échelle du conflit.

L’utilisation du gaz en 1915 n’est par ailleurs pas sans conséquence politique. L’éventualité d’une guerre chimique avait été prévue dès avant le conflit, et condamnée sans ambiguïté par les deux Conventions de La Haye de 1899 et 1907. Le fait que l’Allemagne soit la première à aller à l’encontre des règlements internationaux en la matière lui vaut de voir une fois de plus son image se dégrader dans l’opinion publique internationale. Mais les armées françaises et britanniques ripostent avec les mêmes armes quelques mois plus tard, à l’automne 1915, et leur usage se généralise donc chez les belligérants, y compris les Belges. Le passage des mémoires de Jacques Pirenne qui décrit le début de l’offensive finale ne témoigne d’aucun scrupule particulier à cet égard : "[mon supérieur] me chargea de faire répartir les obus toxiques entre les pièces. […] Ce travail fait, je me lavai rapidement […] C’était un superbe spectacle de voir tirer les deux pièces de ma section dans la brume du matin".