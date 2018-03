Pouvoir d'achat et proximité: la place de la viande pendant la Grande Guerre

Quelques semaines après l’arrivée de l’occupant, la création du CNSA et de la Commission for Relief of Belgium (CRB) avait comme but d’approvisionner et de distribuer des aliments de première nécessité à la population belge non militarisée. Seulement avec quelques exceptions comme la viande en conserve (le fameux corned-beef), la viande en poudre, le lard, le saindoux envoyés par les Etats-Unis, et les quelques tonnes de viande vendues par l’Argentine à la CRB, le commerce de bétail et l’importation de viandes fraîches ne faisaient pas partie des fonctions du CNSA.