Poupées et petits soldats : les jouets s'en vont en guerre

Les enfants ont, bien entendu des jeux et des jouets mais ce n’est évidemment pas la profusion que nous connaissons aujourd’hui. Pendant la guerre, on assiste, surtout dans les pays non occupés, à l’arrivée d’un “jouet de guerre” lié aux circonstances de celles-ci mais avec des nuances tout de même : à côté de ces petits soldats, très stylisés et dessinés par de véritables artistes, on retrouve également de jolies poupées, des cubes de construction, des puzzles et des miniatures naïves représentant des paysages tels qu’ils étaient avant d’être touchés par la guerre. En Belgique occupée, ces jeux et jouets sont réalisés par des personnes directement touchées par le conflit et véhiculent autant un message d’espoir à destination d’enfants qu’ils sont censés distraire qu’un certain moyen de résister passivement à l’occupant tout en exerçant une occupation. Le jouet a une fonction symbolique et également une fonction usuelle.