Délayer dans un peu de lait les restes de pain fortement séchés au four; ajouter des restes de riz, des restes de compote, des raisins secs; sucrer; former une pâte et placer dans un moule; chauffer au bain-marie; refroidir et garnir de confiture.

Berger, Abbé. L’alimentation en temps de disette en temps de guerre, 1915