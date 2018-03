Le "pottekaas" est un mélange de fromage de Bruxelles et de fromage blanc. Il convient de choisir le fromage blanc doux, désigné sous le nom de "mandekenkaas". Il faut environ six petits fromages blancs pour un fromage de Bruxelles (grandeur moyenne). Mélangez intimement tous ces fromages au moyen d’une spatule; découpez très finement trois ou quatre échalotes que vous ajoutez au mélange avec quelques clous de girofle et une pincée de poivre. Lorsque le tout forme une pâte bien homogène, mettez-le dans un pot en grès, couvrez d’un linge mouillé que vous rafraîchissez tous les jours et laisser reposer pendant une dizaine de jours, tout en remuant le fromage tous les deux jours. Après ce délai, il suffit de couvrir le pot d’une planchette ou d’une vessie, tout en ménageant une petite ouverture qui laisse pénétrer l’air à l’intérieur. S’il se forme à la surface une couche de moisissure, le fromage ne sera que meilleur sous cette couche; il suffira de l’enlever pour trouver une véritable crème dessous et de remuer la masse de fromage pour empêcher que l’eau ne surnage.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917