Potage de citrouille

Prenez un bon quartier de citrouille, ôtez-en la peau et les pépins; découpez en petits dés et mettez cuire à l’eau. Quand la citrouille est bien réduite en marmelade, ajoutez du sel et environ un demi-quarteron [122g] de beurre et laissez jeter quelques bouillons encore. Le beurre peut être remplacé par de la bonne graisse ou du lard non salé. Faites bouillir séparément, un litre de lait et, suivant le goût, salez ou sucrez et ajoutez-le à votre purée de citrouille. Mettez au fond de la soupière une fine tranche de pain et versez dessus le mélange de citrouille et de lait. On peut aussi remplacer la tranche de pain par des croûtons frits dans du beurre ou dans la graisse.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917