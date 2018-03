Le potage aux choux-raves n’est pas non plus à dédaigner. Faites un bouillon d’os, jetez-y une branche de thym, une feuille de laurier, une gousse d’ail; épluchez et découpez finement une livre de choux-raves, deux ou trois carottes, un poireau et un petit céleri. Laissez cuire à feux doux pendant deux heures; passez et remettez au feu avec une ou deux bonnes cuillerées de farine de haricots pour lier le potage. Remuez sans cesse et laissez jeter quelques bouillons. La farine de haricots peut, dans la plupart des cas, remplacer la farine de froment ou la fécule de pommes de terre, devenues introuvables. Elle intervient très heureusement même dans les potages en lieu et place des pommes de terre et dans les fricadelles, pour remplacer la mie de pain.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917