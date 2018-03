# Population belge

La population belge va devoir s’adapter à ces quatre longues années de guerre et d’occupation. La vie va malgré tout continuer, au gré des naissances, mariages et décès. Mais le rôle de chacun devra parfois changer et s’adapter aux circonstances. De nouveaux organismes ou des initiatives inédites apparaîtront pour répondre aux besoins de la situation et soulager les effets néfastes du conflit.