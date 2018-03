Pommes de terre gratinées

Pelez et coupez des tranches fines de pommes de terre de bonne qualité, puis laissez reposer pendant quelque temps dans un plat où vous aurez mis du poivre et du sel. Mettez ensuite dans un plat qui va au four, et que vous aurez beurré, une couche de gruyère râpé et un peu de beurre, et ainsi de suite en alternant et terminant par le fromage, parsemé de morceaux de beurre. Servez lorsque la croûte est bien dorée.

Almanach Bénard, 1917