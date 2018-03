Prenez un plat de métal, profond de trois doigts. Garnissez bien le fond de bon beurre frais, placez un lit de pommes de terre crues bien coupées en rondelles minces, sel, poivre, quelques petites noisettes de beurre, et ainsi de suite par lits jusqu’à ce que le plat soit plein; remplissez alors de lait et laissez aller tout doucement sur le bord du fourneau à très petit feu, dix minutes avant de servir passez au four pour dorer légèrement le dessus et vous m’en direz des nouvelles des "pommes de terre délicieuses".

Almanach Bénard, 1917